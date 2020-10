Calcio: Roma; Karsdorp, tornato per giocare,sentito Friedkin

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Sono tornato a Roma con la convinzione di poter giocare" parola di Rick Karsdorp nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il CSKA Sofia. Domani sarà ancora titolare e l'olandese afferma: "Importante avere continuità per continuare a migliorare". Poi fa un passo indietro sulla prima avventura nella Capitale: "Per me, giovane olandese alla prima esperienza all'estero, non è stato facile trovarmi in quel tipo di contesto, mentre ero più a mio agio tra connazionali". Dunque il passato è alle spalle e ora è totalmente concentrato sulla Roma. "Sono felice di essere qui e di far parte di questa squadra. Sono cambiato, spero possa essere il mio anno. Friedkin? Sì ci ho parlato, è stato un bel colloquio" ha aggiunto il terzino giallorosso.

Inevitabile un passaggio sul Covid-19 e sul fatto se sia giusto o meno continuare a giocare: "Non sono io la persona per dirlo - spiega Karsdorp -. Ci sono esperti competenti per farlo. Quello che posso dire è che facciamo un test tutti i giorni, è un virus cattivo, ma facciamo il massimo ed è la cosa migliore per tenere il Covid sotto controllo". (ANSA).