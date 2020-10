Borat, milioni di spettatori al debutto su Amazon

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - Amazon canta vittoria e dichiara "un enorme successo" la prima di "Borat Subsequent Moviefilm" uscito venerdi' sulla sua piattaforma Prime: il sequel delle avventure americane del giornalista kazakho Borat Sagdiyev - informano gli studi del colosso di Jeff Bezos - e' stato visto da milioni di persone nel fine settimana del debutto in streaming.

Giovedi' poi "dance party" che ha preceduto la prima ha mandato in tilt la "pista da ballo" virtuale su Twitch. Le cifre, come per l'audience di Netflix e di altri servizi in streaming, non hanno ricevuto verifiche indipendenti in assenza del consueto box office che calcola il successo di una pellicola sulla base del dato molto concreto dei biglietti venduti. Nel 2006 il primo "Borat" incassò un totale di 262 milioni di dollari di cui un quinto circa nel primo weekend worldwide.

Intanto la fatica di Sasha Baron Cohen continua a far notizia. L'intenzione era sempre stata quella di uscire alla vigilia delle elezioni americane per "mettere in guardia sulla pericolosa deriva autocratica e l'allontanamento progressivo da quella meravigliosa idea che è la democrazia americana", ha detto il cineasta al Financial Times. Fatica per Baron Cohen è stata: "Per un anno sono andato avanti dormendo quattro ore per notte. Ho dovuto imparare cento pagine di dialogo al giorno, invece delle solite tre o quattro". Il comico si è reso presto conto che si sarebbe messo in situazioni difficili: una di queste al comizio di un gruppo pro-armi in Virginia dove era arrivata una minaccia di suprematisti bianchi: "L'Fbi l'aveva sventata ma è stata la prima volta nella mia carriera che ho indossato il giubbotto anti-proiettile". (ANSA).