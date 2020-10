Raggi, 'test rapidi a studenti, Ama-Atac e impiegati Pa'

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Test rapidi salivari per studenti e insegnanti, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione di Roma Capitale e per chi lavora nelle partecipate come Ama e Atac. È quanto propone la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera inviata al Commissario Straordinario Domenico Arcuri, al Ministro della Salute Roberto Speranza, al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (ANSA).