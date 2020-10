Cucchi:piantato albero per Stefano di fronte a tribunale

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Questa mattina è stato piantato 'Un albero per Stefano' a via Lepanto di fronte al Tribunale Civile.

Anche il Municipio I ha risposto all'appello del Comitato Promotore del Memorial Stefano Cucchi. Ringraziamo per questo la presidente Sabrina Alfonsi e l'assessore Anna Vincenzoni". Così in una nota Gianluca Peciola, portavoce del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi.

"La campagna continua con un'opera di sensibilizzazione sui diritti umani, civili e sociali - aggiunge - un'opera che in questo contesto di crisi pandemica diventa ancora più importante. Nel corso della cerimonia è stata apposta una targa dedicata 'A Stefano Cucchi, ragazzo'. 'Dignità, giustizia, diritti' recita la targa e queste parole rappresentano bene il senso della nostra battaglia per il rispetto della Costituzione e per un futuro di uguaglianza e giustizia sociale". (ANSA).