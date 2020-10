Immobile, possiamo dire la nostra anche in Europa

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "E' stata un'emozione incredibile riportare questa società e questa maglia in Champions, c'era un sapore in più e siamo soddisfatti perchè la partita è stata fatta alla perfezione. Incontravamo una squadra forte, era una partita difficile ma ci serviva un match così per darci la svolta mentale dopo la partita contro la Sampdoria, e per poter dire la nostra tra le grandi d'Europa e anche in campionato".

Così Ciro Immobile, dai microfoni di Sky Sport, al termine di Lazio-Borussia Dortmund.

Con questa rete e la bella prestazuione di questa sera, Immobile pensa di aver risposto nel modo giusto alle tante critiche ricevute dalla stampa tedesca ai tempi della sua esperienza a Dortmund? "I giocatori a volte bisogna aspettarli e capire il momento - risponde il bomber della Lazio -. Io sono arrivato al Dortmund in quello sbagliato perchè era un momento di rifondazione, di cambio generazionale ed è normale che ci siano state delle difficoltà. Io sono molto attento a tutto, quando c'è da prendere gli elogi lo faccio, e allo stesso modo le critiche. Sono arrivate perchè ho sbagliato un gol? Sbaglierò ancora, speriamo di sbagliarne pochi in Nazionale e pochi con la Lazio". (ANSA).