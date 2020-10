Covid: nel Lazio oggi oltre mille casi, 'record' a Frosinone

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Su 23 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48 ore, in particolare nella Asl di Frosinone), 6 i decesso e 49 i guariti". Così l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "A Frosinone record dei casi" ha aggiunto D'Amato.

Nella Asl di Frosinone - si legge nel bollettino di oggi - si registrano 275 casi e il dato tiene conto di recuperi di notifiche arretrate". "Se non si piega la curva nelle prossime due settimane la situazione sarà critica - ha sottolineato D'Amato - Siamo la Regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. E' necessario che i medici di medicina generale (Mmg) in sicurezza visitino a domicilio i pazienti". "Nel Lazio - aggiunge - ci sarà presto la possibilità di eseguire i tamponi rapidi per i medici di medicina generale che hanno aderito.

Prosegue il rafforzamento della rete ospedaliera con altri 700 posti". (ANSA).