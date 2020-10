Cucchi: domenica memorial a tappe, 'staffetta tra i diritti'

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il 6° Memorial Stefano Cucchi prosegue domenica 18 ottobre con la Staffetta dei Diritti: 11 tappe a rappresentare 11 diritti negati, 11 battaglie di civiltà. Una passeggiata non competitiva di 31 km. Quest'anno il Memorial Stefano Cucchi è diffuso con diversi eventi che hanno al centro i diritti negati e i diritti civili e sociali da rivendicare per tutti e tutte". E' quanto si legge in una nota del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e dell'Associazione Stefano Cucchi. La partenza della staffetta è alle 15 in viale Appio Claudio - Ingresso Parco degli Acquedotti. A dare il via ci saranno la famiglia Cucchi, Fabio Anselmo e le associazioni e comitati che hanno aderito all'iniziativa. La staffetta farà tappa a Via Lemonia - Via Serafini (Giardino Stefano Cucchi) a rappresentare il tema dell' Accoglienza per poi arrivare a Largo Petazzoni, passando per Piazza Don Bosco, Piazza dei Consoli, Piazza dei Tribuni, e attraversando il Quadraro vecchio su Via dei Quintili con il tema Libertà di essere (Diritti Lgbtq). La tappa successiva sarà il Parco delle Energie che simbolicamente si rifà al tema del Reddito universale, passando dentro Tor Pignattara e facendo Via Filarete, piazza Malatesta e spuntando da Via Gattamelata. "La staffetta - è spiegato - toccherà alcune tappe di forte valenza simbolica in relazione al percorso di sofferenza che ha portato Stefano verso la morte. Se ogni settore dello Stato coinvolto avesse svolto il compito assegnatogli dalla Costituzione, Stefano non solo non sarebbe stato ucciso, ma avrebbe avuto diritto al suo riscatto umano e civile, avrebbe avuto il diritto ad una vita giusta", conclude la nota". Terminerà a piazza Montecitorio, nei pressi del Parlamento, alle ore 17.30 con gli interventi di Ilaria, della famiglia Cucchi, di Fabio Anselmo e delle associazioni e dei comitati. (ANSA).