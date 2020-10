COVID, il punto nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - E' allerta 'arancione' nel Lazio per i contagi da Covid-19. Oggi, su quasi 20 mila tamponi, si registrano 795 positivi, 5 decessi e 78 guariti. Il numero dei nuovi casi è cresciuto di duecento unità rispetto ai 594 di ieri, quando i tamponi effettuati però sono stati circa 16mila.

"Siamo ad un livello arancione, temo un peggioramento della situazione" ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che ieri aveva annunciato: "se non si piega la curva nei prossimi giorni saranno inevitabili nuove misure".

"Salgono i casi testati e salgono i positivi" ha aggiunto D'Amato. Del totale dei nuovi casi più di 340 sono a Roma città.

Sotto la lente anche i territori della Asl di Viterbo con 80 nuovi casi e della Asl di Latina, dove già sono in atto da giorni misure più stringenti e che oggi ne registra 49. La Asl di Frosinone tocca quota 100 nuovi positivi, di cui però 60 sono notifiche arretrate e quella di Rieti cinquanta.

E alla luce della situazione c'è un "forte monitoraggio sulla rete ospedaliera" ha spiegato l'assessore D'Amato. Da oggi lo Spallanzani accetta solo pazienti Covid. "Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale - ha reso noto l'Unità di Crisi regionale - è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l'emergenza SARS CoV-2».

Nell'istituto per le malattie di Roma c'è un aumento dei ricoveri e al momento la capienza è al 60-70%. La situazione - a quanto riferito - però è gestibile visto il lavoro di implementazione e riorganizzazione dei posti letto messo in opera nei mesi scorsi dall'Istituto proprio per prepararsi all'eventualità di una seconda ondata in autunno.

E su Roma partono altri quattro drive-in: quello di Arco di Travertino (già attivo), Tor di Quinto (domani) e presto Ponte Mammolo e Cecchignola. Mentre a Tivoli è attivo da oggi il laboratorio della rete Corone (ANSA).