Roma, Borja Mayoral sbarcato a Ciampino

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - L'attaccante spagnolo del Real Madrid, Borja Mayoral è sbarcato poco fa all'aeroporto di Ciampino con un volo atterrato nell'area all'Aviazione generale riservata ai voli privati.

Al suo arrivo nello scalo romano, Mayoral, mascherina bianca calata sul volto, felpa nera con cappuccio, ha trovato ad accoglierlo alcune decine di tifosi, perlopiù giovani, che ha salutato sorridendo e mostrando il pollice rivolto in alto.

La Roma a quanto si apprende lo prende in prestito oneroso biennale (1+1) con diritto di riscatto, il primo anno per 14mln, il secondo 19 mln. (ANSA).