Aborto:esposto sui feti sepolti,aperta inchiesta

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Procura di Roma indaga sul caso del cimitero dei feti al Flaminio, su quel pezzetto di terra dove sono stati sotterrati i feti abortiti e di cui le mamme non avevano mai chiesto la sepoltura. Un camposanto in cui compaiono croci con su scritto il nome delle donne e la data dell'interruzione di gravidanza. L'accelerazione sul fronte giudiziario di questa vicenda si è vissuta oggi con il formale deposito negli uffici giudiziari di un esposto redatto dall'ufficio legale della associazione Differenza Donna che sta raccogliendo di segnalazione di molte donne che hanno fatto l'agghiacciante scoperta . Toccherà ora ai pm di piazzale Clodio individuare in primo luogo un profilo penale a quanto accaduto ed, eventualmente, individuare i responsabili. (ANSA).