Sampdoria: spunta Fazio per difesa, in uscita Vieira

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - La Sampdoria al lavoro per consegnare a Claudio Ranieri rinforzi importanti: contatto con la Roma per il difensore argentino Federico Fazio. Il 33enne 'Comandante' può arrivare con la formula del prestito. Ultimi dettagli per il centrocampista portoghese Adrien Silva, giocatore espressamente chiesto dal tecnico Claudio Ranieri accordo con il Leicester e biennale per il giocatore che si era laureato campione d'Europa con la nazionale lusitana nel 2016.

In uscita invece il 21enne mediano inglese Vieira: il Verona ha fatto una richiesta per avere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto, la Sampdoria sarebbe orientata ad accettare. (ANSA).