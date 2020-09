Cucchi: Ilaria, per Memorial piantiamo un fiore per Stefano

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Vogliamo proporvi di dare vita a un Memorial diffuso che abbia al centro i diritti negati e i diritti da affermare. Una vera e propria Maratona degli Affetti che, insieme a voi che ci siete stati vicini, percorra le date che hanno segnato la storia di Stefano: il primo ottobre, compleanno di Stefano, il 15 ottobre, data del suo arresto e il 22, giorno della sua morte". Così Ilaria Cucchi, in una nota del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e dell'Associazione Stefano Cucchi. "Il Memorial - aggiunge - inizierà proprio il primo ottobre e vogliamo per quel giorno chiedere a ognuno un gesto semplice di vita: piantare un fiore, un albero, un segno di vita in suo ricordo nel giorno del suo compleanno.

Ringraziamo le reti di associazioni e movimenti che ancora una volta sono con noi. In questi giorni, anche alla luce delle brutalità emerse tra le mura del carcere di Santa Maria Capua a Vetere, è evidente che le ragioni della nostra mobilitazione civile sono più che mai vive". Le celebrazioni di piantumazione in memoria di Stefano Cucchi avverranno domani, giovedì 1 ottobre, nei Municipi I-II-III-VIII. Il 2 ottobre ci sarà lo spettacolo organizzato dall'Associazione Culturale Colibrì 'Non mi uccise la morte. Stefano Cucchi e il buio della giustizia' di F. Novelli e L. Nicolini, alle ore 21 al Teatro Mongiovino, via Giovanni Genocchi 15, Garbatella. Il 18 ottobre si svolgerà la staffetta dei diritti, con 11 tappe a rappresentare 11 diritti negati, 11 battaglie di civiltà (terminerà in Parlamento e toccherà 11 luoghi simbolici nella città di Roma). E per finire il 22 ottobre si terrà una cerimonia nel giorno della sua morte, conclude la nota. (ANSA).