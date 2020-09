Roma, si è dimesso vicepresidente Baldissoni

(ANSA) - ROMA, 28 SET - La Roma e il suo vicepresidente Mauro Baldissoni hanno "risolto anticipatamente il rapporto di lavoro". Lo rende noto il club giallorosso con una nota sui propri social. "Conseguentemente, nel pomeriggio di lunedì (oggi n.d.r.), Baldissoni ha rassegnato le proprie dimissioni - è scritto ancora nel comunicato della Roma -, con effetto immediato, dalla carica di consigliere e vicepresidente della Società, nonché da tutte le altre cariche da lui detenute nelle società da essa partecipate oltre che nelle altre società del gruppo Neep Roma Holding SpA".

L'avvocato Baldissoni è entrato a far parte della Roma nel 2011 ed è stato nominato Direttore Generale nel luglio 2013 sotto la presidenza Pallotta. A febbraio del 2019 ha assunto la carica di vicepresidente esecutivo, con il compito di guidare il processo di approvazione dello Stadio della Roma.

"La Società intende ringraziarlo per la sua dedizione instancabile sia verso il club sia, negli ultimi anni, verso lo Stadio della Roma - sottolinea la società - e augurargli il meglio per il suo futuro e quello della sua famiglia". (ANSA).