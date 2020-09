Festa Roma: arriva Palm Springs, romanticismo e risate

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Consenso unanime dei critici.

Prestazioni forti, regia sicura e un concetto originale e fresco rendono 'Palm Springs' una commedia romantica di cui è facile innamorarsi". Questo il giudizio critico di Rotten Tomatoes al film di Max Barbakow a cui il sito attribuisce il 94% di consensi. Romanticismo, divertimento e un loop temporale da affrontare sono tra gli elementi di questo film cult negli Stati Uniti che arriva alla quindicesima edizione della Festa del Cinema (15- 25 ottobre) .

Il primo lungometraggio di finzione del regista e scrittore californiano arriva alla Festa dopo un sorprendente esordio negli Stati Uniti e forte del successo di critica e pubblico al Sundance Film Festival.

La commedia romantica segue le vicende di due sconosciuti che si incontrano casualmente nel corso di un matrimonio a Palm Springs: le cose si complicano quando lo spensierato Nyles e la riluttante damigella d'onore Sarah restano bloccati in un loop temporale, impossibilitati a scappare dal ricevimento, da se stessi e, soprattutto, l'uno dall'altra.

Protagonisti Andy Samberg, vincitore del Golden Globe come miglior attore per la serie Brooklyn Nine-Nine, e Cristin Milioti, premiata con il Grammy Award per il musical "Once", interprete in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e nelle serie Black Mirror e Fargo.

Nel cast anche il premio Oscar J. K. Simmons con Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher. Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani sarà nelle sale italiane dal 29 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.

