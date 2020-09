Zingaretti, escludo capienza Olimpico a 25mila persone

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Lo escludo. Bisogna limitare le forme di assembramento, non c'entra niente il calcio o lo sport.

Dire assembramenti di 25mila persone non lo condivido perché voglio bene all'Italia. Le partite si possono vedere benissimo in tv". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24 sull'ipotesi della capienza dello stadio Olimpico a 25mila persone per le partite di calcio. (ANSA).