Covid: due insegnanti positive in scuola a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Due casi di Covid-19 all'istituto Fratelli Bandiera, in zona piazza Bologna a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di due insegnanti di cui una non aveva ancora preso servizio. La Asl Roma 1 sta effettuando tutti gli accertamenti per valutare i contatti stretti dei due casi positivi e procedere se necessario con la quarantena per i bimbi di una classe. "Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti e si è provveduto ad allertare la ASL di competenza che, dopo aver espletato tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche, ha provveduto a contattare personalmente e a mettere in isolamento fiduciario precauzionale quanti ha ritenuto neccessari" si legge in una comunicazione della dirigente scolastica Cinzia Giacomobono pubblicata sul sito della scuola - Questa dirigenza ha provveduto, inoltre, ad affiancare alle procedure di sanificazione, già previste dalla consultazione referendaria, un'ulteriore sanificazione straordinaria di tutti i locali interessati". (ANSA).