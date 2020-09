Coronavirus: positiva studentessa liceo di Maccarese

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Una studentessa del liceo Leonardo da Vinci di Maccarese, nel comune di Fiumicino, risulta positiva al Covid 19. A quanto si è appreso, come conferma il sindaco di Esterino Montino, la studentessa non ha mai frequentato in presenza lezioni in aula dall'inizio dell'anno scolastico poiché in didattica a distanza da casa. "Sono in corso le indagini sui contatti stretti della studentessa del Leonardo Da Vinci da parte della Asl - commenta Montino - La ragazza non è mai stata a scuola, però domenica scorsa ha partecipato ad una festa con alcuni compagni di scuola, che sono già stati messi in isolamento preventivo dalla Asl". (ANSA).