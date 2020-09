Tennis: Berrettini "ritorno pubblico dà mille motivazioni"

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La decisione di riaprire al pubblico degli Internazionali di tennis a Roma a partire dalle semifinali "sicuramente è una cosa molto positiva, ovvio che mi sarebbe piaciuto che ci fossero dall'inizio o già da domani. Ma ti dà mille motivazioni perché mille persone non sono poche". Così Matteo Berrettini alla conferenza stampa seguita al suo successo nel derby con Travaglia che gli ha regalato per la prima volta il pass ai quarti del torneo romano. "Detto questo - ha aggiunto - la voglia di vincere ogni partita rimane la stessa. Vediamo come evolve ma credo sia una cosa molto positiva per il torneo in generale. Mi sto abituando a giocare senza pubblico al Centrale, ma fa male al cuore vedere questo stadio vuoto".

