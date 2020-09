Tennis: Open Bnl d'Italia, Coria ko e Berrettini al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali di tennis, a Roma. Il 24enne atleta di casa, n.8 dell'Atp e 4/a testa di serie del torneo capitolino, ha debuttato sul Centrale direttamente al secondo turno, affrontando l'argentino Federico Coria, n.104 del ranking, che era passato attraverso le qualificazioni.

Berrettini stamattina si è imposto in due set per 7-5, 6-1, dopo 1h21' di gioco. (ANSA).