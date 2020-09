Atletica: Onorificenza Vaticano per il generale Parrinello

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha conferito l'onorificenza pontificia di Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno al generale Vincenzo Parrinello, comandante del Gruppo polisportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, e vicepresidente della Fidal, che molto ha fatto anche per il team di Athletica Vaticana che rappresenta lo Stato Pontificio in varie competizioni e sogna di farlo anche in occasione dell'Olimpiade di Parigi 2024.

La motivazione di questo riconoscimento è "la generosità e lo stile morale che, con amicizia, il generale Parrinello sta mettendo nel sostenere Athletica Vaticana, dando vita a un vero e proprio 'gemellaggio' sportivo, solidale e anche spirituale".

La cerimonia si è svolta, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, nella sede del Pontificio Consiglio della Cultura, a cui la Segreteria di Stato ha affidato Athletica Vaticana. Erano presenti, tra gli altri, Fabio Pagliara segretario generale della Fidal, Fabio Martelli, presidente di Fidal Lazio, alcuni collaboratori di Parrinello alle Fiamme Gialle e una rappresentanza di Athletica Vaticana. (ANSA).