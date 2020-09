Roma: flash mob commercianti contro riattivazione Ztl centro

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Flash mob stamani dei commercianti romani contro la riattivazione, scattata ieri, dei varchi della Ztl nel centro storico di Roma. I rappresentanti delle associazioni Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato si sono dati appuntamento alle 10,30 presso il varco Ztl di via Tomacelli angolo via di Ripetta. "Per primi sollecitammo la sindaca a intervenire chiedendo la sospensione della Ztl.

"Stiamo preparando una mobilitazione sotto il Campidoglio, gli esercenti non sono il bancomat del Comune, chiamati in causa quando c'è da pagare le tasse sui servizi, ma un valore aggiunto per la Capitale per l'indotto economico che sviluppano", annuncia Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. (ANSA).