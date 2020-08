Coronavirus:Asl Frosinone,chi rientra da vacanze faccia test

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La nuova impennata di casi di coronavirus in diversi territori d'Italia e nella regione Lazio, in gran parte causata dai contagi di chi rientra dalle vacanze dall'estero, sta causando nuovi timori e preoccupazioni. La Asl di Frosinone lancia un appello per sottoporsi ai tamponi prima di riprendere contatti con conoscenti, lavoro e nella vita di tutti i giorni, allo scopo evitare il rischio di vanificare tutti gli sforzi fatti per arginare il Covid. "I nostri drive in - fanno sapere dalla Asl di Frosinone - sono a disposizione (Frosinone tutti i giorni feriali 9-13; Cassino lun- merc venerdì 9-13) e tutti coloro che rientrano non solo dall'estero, ma anche da vacanze in Italia, potranno sottoporsi al tampone gratuitamente prima di riprendere contatti quotidiani. Con grande senso civico e di responsabilità, si fa appello a tutti coloro che rientrano nei comuni della provincia, da qualunque luogo di vacanza, di sottoporsi al tampone, per una diagnosi precoce e le cure del caso per se stessi e per evitare di contagiare altre persone". Fino al risultato del test, le persone sono tenute all'isolamento fiduciario nella propria abitazione. (ANSA).