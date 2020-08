Pienone su spiagge del litorale romano

(ANSA) - ROMA, 15 AGO -Notevole affluenza oggi sul litorale romano per trascorrere il Ferragosto, come da tradizione. Per sfuggire alla calura ed all'afa cittadina (ma il tasso di umidita' e' alto anche sulla costa), sin dalle prime ore del mattino spiagge affollate tra Ostia, Fiumicino, Fregene, Focene e Maccarese e difficile trovare parcheggi liberi sui lungomare, in particolare ad Isola Sacra.E questa mattina la sorpresa per molti bagnanti su un tratto della costa di Focene che hanno potuto vedere le evoluzioni di un delfino, a circa 300 metri dalla riva. E' una giornata anche all'insegna di controlli rafforzati da parte di polizia locale e forze dell'ordine. In azione anche motovedette e pattuglie a terra della Capitaneria di porto di Roma in tutto il Compartimento. Occhi puntati sul rispetto delle norme anti covid oltre che sulla viabilita', la sosta selvaggia e la sicurezza.