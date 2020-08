Picchia giovane, condannato Casamonica

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Resistenza a pubblico ufficiale. E' il reato con cui oggi Enrico Casamonica è stato condannato a 4 mesi di carcere al termine di un processo per direttissima svolto davanti al tribunale di Roma. L'uomo, 45 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Tor Bella Monaca mentre era intento a picchiare un giovane romeno fuori ad un bar. Una militare dell'Arma, fuori servizio, aveva infatti notato l'aggressione ed è immediatamente intervenuto qualificandosi. Casamonica, per tutta risposta, ha insultato e spintonato il carabiniere e ha continuato a malmenare il giovane. "Stavano picchiando mio figlio, per una sigaretta, e non ci ho più visto, ero fuori di testa", si è giustificato in aula Casamonica che per il pestaggio è stato denunciato a piede libero per lesioni. (ANSA).