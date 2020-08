Guerra rifiuti, scontro Raggi-Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Meno spazzatura prodotta, più differenziata, equilibrio degli impianti ed economia circolare: il consiglio regionale del Lazio ha approvato questa sera il nuovo Piano rifiuti valido fino al 2025. Ma è subito guerra aperta con il Campidoglio: il Piano prevede infatti che la Capitale sia obbligata all'autosufficienza per gli impianti di trattamento e smaltimento, discariche comprese. "La Regione ha fatto il suo dovere - il commento del governatore Nicola Zingaretti -. Ora basta furbizie. Tutti si devono assumere le proprie responsabilità per una gestione green del ciclo". La reazione della sindaca Virginia Raggi è durissima: "L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale - twitta - Roma e i suoi tre milioni di abitanti non meritano altre discariche e tmb nella loro città. Non rispetti nemmeno la parola data". (ANSA).