Al via campagna #iononliabbandono

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Sempre Insieme #iononliabbandono" è tornata anche quest'anno la Campagna di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dell'abbandono estivo degli animali domestici. A fare da testimonial gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli che hanno prestato gratuitamente la propria immagine per la Campagna in cui compaiono con i loro cani Tyson e Peggy. Oltre mille i manifesti affissi sul territorio di Roma, nei punti più visibili, per sensibilizzare i cittadini.

Obiettivi della campagna sono il contenimento dell'abbandono degli animali di proprietà nel periodo estivo e la promozione delle adozioni degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi. Sul sito www.canilidiroma.it sono disponibili le foto di cani e gatti in adozione con le relative schede informative ed i contatti per la richiesta di affido.

