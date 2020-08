Roma: da giunta ok a salvaguardia equilibri bilancio

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La Giunta capitolina ha approvato la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 che, oltre a verificare come previsto dalla normativa il pareggio economico-finanziario, con la variazione al bilancio di previsione presenta una manovra da circa 423 milioni di euro nel triennio e registra la copertura delle minori entrate derivanti dall'emergenza Coronavirus sulla parte corrente, nella quasi totalità con i fondi statali e i risparmi dell'amministrazione.

"La città affronta la ripresa con un nuovo apporto di risorse per importanti infrastrutture, la mobilità e il verde pubblico.

La delibera è stata confezionata in anticipo sui tempi di proroga per l'emergenza, grazie al lavoro complesso di ricognizione degli uffici capitolini. Ora siamo in attesa dell'arrivo degli altri contributi dello Stato", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con questo atto recepiamo i primi trasferimenti statali a copertura delle perdite dovute alla pandemia e coi nostri risparmi mettiamo in sicurezza i conti dell'ente al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio.

Abbiamo registrato in questa sede oltre 300 milioni di mancate entrate, 'tamponate' in parte con le nostre risorse: sono necessari quindi gli ulteriori fondi", aggiunge l'Assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico delle Partecipate Gianni Lemmetti. (ANSA).