Raggi,oltre 10 mila richieste tessere Atac under 16

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Siamo arrivati ormai a oltre 10 mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco più di tre settimane, a dimostrazione del grande interesse dei più giovani per le agevolazioni sul trasporto pubblico. Grazie a questa iniziativa, per la quale Roma Capitale ha stanziato oltre 2,4 milioni di euro, tantissime famiglie potranno risparmiare fino a 220 euro sull'abbonamento annuale per i minori di 16 anni". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Le tariffe scontate, riservate a studentesse e studenti nati dopo il 31 dicembre 2004 e residenti a Roma - aggiunge - permettono infatti di acquistare l'abbonamento a un costo che va dai 30 ai 70 euro, a seconda della fascia di reddito ISEE, anziché a 250 euro. Tutte le fasce di reddito hanno diritto allo sconto. Incentiviamo così i più giovani a utilizzare bus, tram o metro per recarsi a scuola e per tutti gli spostamenti quotidiani, dando un aiuto concreto alle famiglie. Ricordo che è possibile richiedere le agevolazioni sul sito di Atac". (ANSA).