Laura Biagiotti a settembre sfila in piazza del Campidoglio

La maison Laura Biagiotti sceglie la 'sua' Roma come palcoscenico per presentare la nuova collezione per la Primavera Estate 2021, tornando in passerella live dopo il lockdown, con una sfilata in programma il 13 settembre in una location unica, la piazza del Campidoglio.

Il Gruppo Biagiotti ha restaurato la Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo e i Due Dioscuri che la custodiscono. "Abbiamo pensato più che altro a restituire, a conservare capolavori irripetibili anche per superare il senso di impermanenza della moda: le pietre vanno oltre. Noi combattiamo sempre contro il tempo e in fondo la moda è un foglio bianco sul quale disegnare il futuro", dice Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e ceo del gruppo.

"La storia della nostra azienda e quella della nostra famiglia sono intrinsecamente legate a Roma - prosegue -, in un gioco di rimandi tra etica e estetica, che ricorda quello delle grandi famiglie rinascimentali". In scena un tributo alla Città Eterna e alla forza creativa della moda, un momento di "rinascimento" fatto di bellezza, orgoglio delle proprie origini e slancio verso il futuro. "Siamo stati i primi a sfilare a porte chiuse lo scorso febbraio agli inizi della pandemia, per tutelare collaboratori, addetti ai lavori e ospiti - continua Biagiotti Cigna -. Ora stiamo lavorando per ritrovarci e rinascere in una delle piazze più belle del mondo, seguendo le regole di sicurezza previste dai protocolli, con un format che coniuga fisico e digitale, e che mette in scena in una narrazione in divenire, da Roma alla Fashion Week di Milano".

