Scoperta discarica abusiva

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Un terreno della superficie di circa 1000 metri quadrati in cui erano stoccate oltre 25tonnellate di rifiuti, anche speciali, è stato sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel quartiere Prenestino. La discarica abusiva, gestita da tre cittadini italiani, è stata individuata nel corso del pattugliamento del territorio dalle Fiamme Gialle del 3 Nucleo Operativo Metropolitano. Tra i rifiuti batterie esauste di veicoli, plastiche parzialmente bruciate, materiale legnoso, detriti provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia, vecchi pneumatici, materassi e scarti di mobili, i quali, con il passare del tempo e l'esposizione agli agenti atmosferici, avrebbero potuto inquinare le falde acquifere, con notevoli rischi per l'ambiente e la salute.

"Sequestrata discarica abusiva con oltre 25 tonnellate di rifiuti, anche speciali. Grazie a Guardia di Finanza Roma per operazione. La battaglia contro chi sporca la nostra città prosegue senza sosta", ha twittato la sindaca Virginia Raggi.