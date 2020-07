Ippica: il Derby di galoppo pronto a infiammare le Capanelle

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Domenica è il gran giorno del Derby italiano di galoppo. L'ippodromo delle Capannelle, a Roma, riuscirà a calamitare l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori con l'evento più importante del galoppo nazionale, giunto alla 137/a edizione. Una magia che si ripete, stagione dopo stagione, una corsa da vivere per celebrare il miglior cavallo purosangue di tre anni. Il Derby è stata la corsa di Ortello, di Donatello, di Nearco, di Botticelli, fuoriclasse del galoppo mondiale. Un appuntamento imperdibile che Hippogroup Roma Capannelle propone alla grande, con 10 corse in tutto: la riunione si aprirà alle 16, con il clou rappresentato dal Derby italiano di galoppo Università Campus Bio-Medico di Roma; ma ci saranno anche il premio presidente della Repubblica LP Roma Boutique Legale & Professionale, il Premio Carlo D'Alessio e il Premio Tudini. Il laboratorio di misure e strumentazione biomedica della facoltà dipartimentale di ingegneria dell'università Campus Bio-Medico di Roma ha sviluppato una maglietta intelligente per monitorare l'attività respiratoria dei fantini in gara. (ANSA).