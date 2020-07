Frode appalti: Guerini,Difesa parte lesa

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "La Difesa è parte lesa in questa vicenda e pone la massima fiducia nella magistratura. Ci sarà piena collaborazione per individuare tutte le responsabilità e attendiamo l'evoluzione dell'indagine. Se venissero confermate le accuse sarebbe un fatto ancor più grave proprio perché compiuto da ufficiali delle Forze Armate". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini commenta gli esiti dell'operazione Minerva che ha portato a 31 misure cautelari per frode e corruzione negli appalti delle Forze armate.