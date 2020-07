S. Cecilia all'aperto, Pappano con le Sinfonie di Beethoven

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La prima e la terza sinfonia di Beethoven dirette all' aperto da Antonio Pappano per ricominciare a sognare con la musica dal vivo. Santa Cecilia torna ad incontrare il suo pubblico dopo i mesi di silenzio imposti dal Coronavirus e giovedì 9 luglio dà il via nella Cavea dell' Auditorium Parco della Musica al festival per celebrare i 250 anni dalla nascita del compositore con il primo degli appuntamenti dedicati all' esecuzione integrale dei nove capolavori del genio di Bonn. Il ciclo Beethoven Start proporrà concerti a prezzi vantaggiosi con biglietti da 20 a 30 euro e a 10 euro per i giovani al di sotto dei 30 anni. Mille gli spettatori ammessi allestito nel grande spazio all' aria aperta per rispettare i dispositivi di sicurezza anto-Covid 19. Si accede solo con mascherina e dopo i controlli della temperatura ai posti nominativi numerati. Pappano aprirà la serata proponendo la Sinfonia n. 1 con la quale il giovane Ludwig affronta un genere musicale che vantava illustri precedenti in Haydn e Mozart: due giganti che al genere sinfonico avevano dato un'impronta ben definita. Nella sua composizione, eseguita per la prima volta il 2 aprile del 1800, Beethoven rende omaggio ai suoi predecessori ma nello stesso tempo afferma la propria personalità, introducendo elementi che si allontanano dalla tradizione. Con la Sinfonia n. 1 Beethoven inizia la trasformazione di un genere di puro intrattenimento nel veicolo di idee e riflessioni morali e politiche destinate a un pubblico più ampio, tratto ancor più evidente nella Sinfonia n. 3 'Eroica. inizialmente pensata come omaggio a Napoleone Bonaparte e agli ideali della Rivoluzione francese. Quando nel dicembre del 1804 il generale corso si auto proclama imperatore, la delusione per un gesto di ambizione personale Beethoven cambiò la dedica per un eroe in senso astratto. (ANSA).