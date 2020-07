Lazio, 31 casi, triplicati in un giorno

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Risalgono i casi di coronavirus nel Lazio e oggi raggiungono quota 31, quasi il triplo rispetto agli 11 registrati ieri. Di questi 14 sono nella città di Roma (il doppio rispetto ai 7 di ieri). Si registra anche il decesso di un uomo di 74 anni di Capena, paese alle porte della Capitale.

"Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano - insiste il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - perché molti non le rispettano.

Atteggiamenti spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza degli altri. Come diciamo da tempo, il virus è ancora in circolazione e abbassare la guardia ora è davvero sbagliato.

Bisogna continuare a usare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare mani e ambiente". Regole che vanno osservate "altrimenti rischiamo di tornare indietro e bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi".