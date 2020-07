Caldaia hotel esplode, 3 operai feriti

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Tre operai, impegnati in lavori di manutenzione di una caldaia in un hotel in zona piazza Bologna a Roma, sono rimasti feriti dall'esplosione dell'impianto su cui stavano lavorando. I tre sono stati portati in ospedale dal 118: due sono arrivati al pronto soccorso in codice verde e un terzo in codice giallo per traumi. Tra gli operai feriti anche padre e figlio che stavano effettuando la manutenzione nel locale caldaia. Non sono in gravi condizioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri del Nucleo Radiomobile, della compagnia Parioli e della stazione Piazza Bologna. Sono in corso verifiche dei pompieri per stabilire se ci siano danni alla struttura.