Donato umidificatore respiratorio pediatrico ad ospedale di Formia

Il progetto musicale “Andrà tutto bene” #iorestoacasa, iniziato a marzo con il lockdown, realizzato da Davide De Marinis con i suoi 70 amici, festeggia il raggiungimento dell’obiettivo che si era proposto: acquistare un umidificatore respiratorio pediatrico per l’ospedale Dono Svizzero di Formia attraverso libere donazioni organizzate dagli artisti e dai loro fan. Andrà tutto bene è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Teniamoci per Mano Onlus con il patrocinio dell’Associazione Partita del Cuore e della Nazionale Italiana Cantanti.

Ad oggi le libere donazioni hanno raggiunto la cifra inaspettata di €uro 8220,00. Inizialmente si prevedeva la donazione di un macchinario che è avvenuta in questi giorni, ma grazie al grande risultato ottenuto, entro il mese di settembre si consegnerà un secondo respiratore.