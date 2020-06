Recupero libri rubati a ebrei da nazisti

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Comunità ebraica di Roma ha firmato questa mattina al Tempio Maggiore un protocollo d'intesa con i Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale per il recupero dei beni sottratti agli ebrei romani durante la guerra.

In particolare le ricerche si concentreranno su un corpus di 7.000 volumi sottratti dai nazisti alle biblioteche dell'allora Ghetto pochi giorni prima dei rastrellamenti del 16 ottobre 1943. Intanto, 19 libri di argomento religioso, rubati alla Comunità in quegli stessi giorni, sono stati ritrovati e restituiti questa mattina a suggello dell'accordo. Alla cerimonia, oltre alla presidente della Comunità Ruth Dureghello, al rabbino capo Riccardo Di Segni e al comandante del Comando Tpc Roberto Riccardi, erano presenti il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri e la sottosegretaria al Mibact Anna Laura Orrico.