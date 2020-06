Ambasciata Usa offre pranzo a medici

(ANSA) - ROMA, 23 JUN - ‎Cento pasti per gli operatori dello Spallanzani per festeggiare il 4 luglio, la festa nazionale degli Stati Uniti. E' il dono che l'ambasciatore della Casa Bianca a Roma Lewis M. Eisenberg ha portato oggi all'Istituto romanoß, in segno di amicizia tra Italia e Usa. L'ambasciatore, accolto dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti insieme ai vertici dell'Istituto, ha voluto ringraziare gli operatori dello Spallanzani per il loro impegno nella lotta al virus. "Non è un atto formale ma ha radici profonde - ha commentato la visita Zingaretti - e testimonia la solida amicizia tra l'Italia e Roma e gli Usa. Noi siamo tra coloro che non dimenticheranno mai la lunga relazione tra le nostre comunità, a partire dai volti dei ragazzi americani che vennero qui a morire per la liberazione di Roma, e la rinascita della democrazia".‎