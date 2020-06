Spallanzani,40mila euro da coppia cinesi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Furono in assoluto i primi casi di Coronavirus in Italia. Erano in vacanza a Roma e si ritrovarono ricoverati per 49 giorni. Giorni che, ringraziarono commossi il giorno delle loro dimissioni, "salvarono le loro vite". Ed ora che sono tornati nella loro Wuhan non hanno dimenticato chi li ha curati e 'coccolati' senza sosta. Dalla coppia oggi è arrivata così una donazione di 40 mila euro all'ospedale Spallanzani. "La scelta di fare una donazione a favore dell'Istituto Spallanzani è un atto di grande generosità e di riconoscenza", ha commentato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.