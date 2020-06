Giù calcinacci da Tangenziale

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Caduta calcinacci dalla tangenziale all'altezza di via Prenestina 39. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Prenestino. Chiuso il tratto di via Prenestina da piazzale Prenestino in direzione centro. Sono in corso verifiche. I pompieri stanno mettendo in sicurezza e rimuovendo le parti pericolanti dal cornicione. Nello stesso tratto di tangenziale nelle scorse settimane si erano verificati cedimenti di parti di 'copriferro'.