Da oggi 1000 monopattini elettrici

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Dopo le biciclette elettriche, arrivano a Roma i primi 1.000 monopattini elettrici. Saranno disponibili a partire da oggi grazie al nuovo servizio di Helbiz. Il servizio dell'azienda americana è stato autorizzato da Roma Capitale, e stamattina a presentare la novità, sullo sfondo della Fontana di Trevi, la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme con l'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, il responsabile pubbliche relazioni di Helbiz Matteo Tanzilli e l'ad di Telepass Gabriele Benedetto."I monopattini aiuteranno Roma a ripartire nel segno della sostenibilità ambientale.ßE' un modo per aiutare i turisti a tornare e per far ripartire la città con la ruota giusta", ha detto la sindaca di Roma. "‎E' un momento importante - ha detto ancora - il Covid ha segnato un cambio delle abitudini di vita e ci ha obbligato a ripensare il nostro modo di vivere. Ci sono studi sul rapporto tra particolato e Covid da parte dell'Iss e dell'Ispra, non possiamo chiudere gli occhi".