Calcio: Roma; Malagò, 'Friedkin? Coronavirus non ha aiutato'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Non lo so se la trattativa per l'acquisto della Roma tra Pallotta e Friedkin sia terminata, sicuramente il Coronavirus non ha aiutato. Questo è poco ma sicuro". Lo dice il presidente del Coni e tifoso romanista Giovanni Malagò, intervenuto a Radio Incontro Olympia. (ANSA).