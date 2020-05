Raggi, su tpl organizziamo alternative

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Ci sono file ma sono ordinate, ai romani bisogna fare i complimenti. Abbiamo dovuto contingentare gli ingressi, ci sono persone che controllano gli accessi. Bus e metro possono caricare meno persone, per questo da qui a venerdì arriveranno altri 200 autobus da privati per rinforzare le direttrici dalla periferia al centro". Così a Radio24 la sindaca di Roma Virginia Raggi, in merito ai trasporti in città nella Fase 2. "Poi lo smartworking è ancora prevalente, e lo sarà fino al 31 luglio - ha aggiunto -. Stiamo lavorando con la ministra Dadone, e stiamo modificando i parametri lavorativi. Vogliamo mantenere alta la percentuale fino al 30 per cento, ma con una valutazione non a ore ma a progetto".