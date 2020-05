Lazio, 28 positivi, 3100 guariti

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Sono 28 i casi positivi oggi nel Lazio, 21 i guariti, arrivati in totale a 3.100, e 7 i decessi.

I tamponi eseguiti sono stati circa 218 mila.

Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine, l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. A questa mattina sono stati fatti 19.414 test sierologici, la presenza di IgG è stata riscontrata in 422, pari al 2,17% in linea con quanto ci attendevamo. Di questi 422 sono risultati positivi al tampone drive-in in 9 ed erano soggetti asintomatici quindi stiamo parlando dei casi più complicati da individuare.