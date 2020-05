Unità Crisi, 30% positivi asintomatici

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Nel Lazio si registrano oggi 39 casi positivi e di questi 19 a Roma. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 117 unità (3.031 totali) e si confermano circa il triplo dei nuovi positivi. I decessi sono stati 6 nelle ultime 24h e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 210 mila. Nelle ultime 24 sono stati processati al COVID Center del Campus Bio-Medico 129 tamponi per la Val D'Aosta.

Dei casi finora confermati nel Lazio circa il 30% è asintomatico. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l'1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%. L'età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 39% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, l'8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina. L'1,5% proviene da fuori Regione.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 34.200 mascherine chirurgiche, 15.700 maschere FFP2, 1.900 maschere FFP3, 3.100 camici impermeabili, 4.250 tute idrorepellenti, 32.700 guanti."Dei casi finora confermati nel Lazio circa il 30% è asintomatico, il sistema li scova. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l'1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%. L'età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 39% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, l'8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina.

L'1,5% proviene da fuori Regione".

Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.