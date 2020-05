Roma: Diawara "basta stress,voglio tornare in campo"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Un nuovo inizio dopo questo stop forzato". Nonostante i tanti nodi ancora irrisolti tra mondo del calcio e politica, Amadou Diawara appare fiducioso sulla possibile ripresa del campionato dopo l'emergenza coronavirus.

"Ci siamo allenati a casa e dobbiamo avere la forza di ricominciare, di andare a mille e non perdere di vista il nostro obiettivo: arrivare tra le prime quattro" spiega il centrocampista guineano alla radio ufficiale di Trigoria.

"Sto vivendo con un po' di stress questo periodo un po' come tutti, ho rispettato le regole, non vedo l'ora che si sblocchi tutto - confessa poi il giocatore giallorosso -. Mi sento bene, non vedevo l'ora di tornare dentro al campo e di rivedere i compagni, anche se per il momento solo a distanza". (ANSA).