Scossa avvertita a Roma, molti in strada

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvenuta alle 5:03 nel nordest della provincia di Roma, con epicentro a Fontenuova, è stata avvertita distintamente in tutta Roma e in particolare nella zona nord est più vicina all'epicentro, e a Tivoli e Guidonia. Alcune persone sono scese in strada, molte le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine. Paura anche nei comuni limitrofi a Fontenuova, epicentro del sisma. A Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo molte persone, svegliate anche dal boato che ha preceduto la scossa, sono scese in strada malgrado il temporale che si è scatenato subito dopo il terremoto.