B&b illegale con ospiti a Roma, multato

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Pubblicizzava il suo appartamento come bed and breakfast, senza alcuna autorizzazione e nonostante le restrizioni imposte dalle misure anti-Covid. E' quanto scoperto dai carabinieri della stazione Trastevere, quando sono arrivati in un appartamento nel quartiere romano. I militari hanno accertato che nell'appartamento c'erano tre persone, che avevano prenotato tramite un annuncio pubblicato su un noto sito di compravendite, con pagamento anticipato di 200 euro.

Rintracciato il titolare dell'attività, un romano di 64 anni, i carabinieri lo hanno sanzionato per oltre 3000 euro sia per l'inosservanza delle misure contro il coronavirus sia perché l'attività sarebbe stata gestita illegalmente senza presentare la "Scia" di inizio attività. I militari hanno chiuso il b&b e informato le autorità amministrative.