Spallanzani, al via oggi Uscar

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Comincia oggi l'attività delle Unità di intervento territoriali composte da medici ed infermieri che, con il coordinamento dell'Inmi Lazzaro Spallanzani, svolgeranno un'attività di sorveglianza attiva sulle case di riposo, case alloggio per anziani, e pazienti a domicilio, anche con modalità 'drive in'. Lo comunica l'Istituto Spallanzani sottolineando che i pazienti Covid 19 positivi sono in totale 125: di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio.