Test rapidi, i venosi più affidabili

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Più attendibili i test venosi ai quali sarà sottoposto a tappeto tutto il personale sanitario del Lazio. Mentre i test a fluorescenza saranno usati in contesti come i cluster nelle Rsa. "E' questo il panorama validato dei test a disposizione, ed è nostra intenzione muoverci su questi due grandi filoni, prendendo atto del lavoro fatto dallo Spallanzani e da Tor Vergata", ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in video-audizione in commissione Sanità comunicando l'esito del documento sui test rapidi elaborato dallo Spallanzani e da Tor Vergata. "Gli esiti di questo lavoro ci dicono che da un lato dobbiamo sottoporre il personale sanitario a quelli venosi, che accompagnati ai tamponi sono quelli che danno un quadro chiaro. Desideriamo procedere ad ampio raggio sugli operatori in questa maniera. I test invece a fluorescenza - ha proseguito D'Amato - possono servire in contesti come i cluster delle rsa, le case di riposo".